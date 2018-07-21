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Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

Ankara Başsavcılığı'nca Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı.

Anıtkabir'de çektiği video ile Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci isimli kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için yakalama kararı çıkardı.

Yapılan açıklamada, "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu internette paylaşan Safiye İnci, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Videonun yayınlamasından sonra yüzlerce kişi Safiye İnci'yi protesto ederek tutuklanmasını istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Safiye İnci Atatürk

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Tutuklayacaksın abi halkı kin ve düşmanlığa yöneltenlere ne ceza veriyosan aynısını yapacaksın.
göstermelik bir gözaltına alma ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest. demedi demeyin
idam edilsin safiye inci.
BUNUN NERESİN FLAŞ KARAR OLMASI GEREKEN DEĞİL Mİ?
Nerden buluyorşae bu özgüveni emir öi geliyor biryerlerden
Ohhh canima degsin pis ninja
Allaha peygambere küfür edersen hiçbir şey yok.. Atatürk'e hakaret edersen soruşturma başlıyor.. bu ülkede bir kesimin ilahı gerçekten Atatürk..!
bakıyorumda ilk cumhurbaşkanımıza hakaret edilince herkes haklı olarak tepki gösteriyorken.son cumhurbaşkanımıza hakaret edilirken nerdeydiniz omurgasızlar.
ister sağcı ol ister solcu önce insan olacaksın.
ohh içimin yağları eridi, seçme secilme hakkı tanıyan, seni 2. sınıf insan olmaktan kurtaran atatürke hakaretin elbet bir cezası olur.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edenler elini kolunu sallayarak geziyor, oh ne ala memleket. yazık çok yazık...
Ahlak ahlak ahlak, okusan ne olur, insalık yoksunu mahlukat, sistemde buna el verir duruma gelmiş
bu safiyeden olsa olsa sermaye olur.. boyalı kaşar.
Bu tipler ülkede iç savaş çıkartır..alın bunu içeri..böyle beyinsizlerin bu ülkede işi yok.
ne güzel bir haber.inş hakim bey de gereken cezayı verir
inşallah bi 4 5 ay tıkarlar içeri aklı başına gelsin
soruşturma neyin nesi,suç alenen drek tutuklayacaksin.yeter artik ülkenin çivisi çikti.verin kal...a cezasini
SAFİYE İNCİ ATATÜRK OLMASAYDI SEN ANANDAN YİNE DOĞARDIN AMA ADI N SAFİYE,ŞU ANDA MENSUP OLDUĞUN DİNİN VE ALTINDA ÖZGÜRCE YAŞA DIĞIN AYYILDIZLI BAYRAĞIN OLMAZDI.SEN EĞER BENİ KIZIM OLSAYDIN SE NJ DERHAL EVLATLIKTAN RET EDERDİM.SENİ BU ALÇAKÇA SÖZLERİN VE OL MAYA HAYSİYETİN İLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM.LANETLİYORUM VE AYNI YERDE BÜYÜK ÖNDERİMİZDEN ÖZÜR DİLEMEDİKÇE DE HAKKINDAKİ BU DÜŞÜNCELERİM ARTARAK VE ŞİDDETLENEREK DEVAM EDECEKTİR.YAZIK LAR OLSUN.BİRDE BURADA ÖNEMLİ BİR AYRINTI DAHA VAR.ODA ŞUDUR.BU RADA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İSMİ GEÇİYOR.ODA BÜTÜN ULUSUMUZA BU SÖZÜ LANETLEDİĞİNİ SÖYLEMELİDİR.
Cezası ne ise vereceksin. yoksa böyle kendini bilmezler sürekli çıkar ve küfür hakaret sıradanlaşmaya başlar
bu ülkede atatürk hariç herkes eleştirilebilir, o bizim tabumuz
haketmiş
Türkiye cumhurriyetinin kurucu liderine hakaret etme cesaretini nerden buluyorsun kevaşe bunun cezasını ve bedelini ödiyeceksin ve ayrıca artık Türkiyede nasıl yaşıyacaksın? Yallah arabistana yalla
Cumhurbaşkanına hakaret madem ki suçtur, bu pislik de suç işlemiştir, cezasını çekmesi gerekir.
NİNJA DİŞİ KAPLUMBAĞA
en aşağı 3 yıl yasa gereği yatarın var o sahte özür videon seni kurtaramayacak kansız
işte güzel haber
yerin dibine gir inşallah
normalde tutuklanmasi gerekmiyor mu?
bu kişiye verilecek en güzel ceza atatürkün nutuk kitabını komple ezverleyip her yıl on kasımda anıtkabirde noktasını atlamadan okutmalı o zaman atatürkü tanımış olur
cehalet en güçlü silahtan bile daha tehlikelidir
uydurma kaydırma bir ceza ile geçiştirilir..Tc ye karşı kurulan kumpas davalarında savcı olanların Gazi Kemal Atatürk hakkındaki hakaretleri göbeğini kaşıyarak seyrettiklerini göreceğiz bir kez daha..bu cahil nesli ecnebi,bizzat ve bileisteye dindar nesil yaratacağız diyenlerle beraber yaratmıştır.Maalesef Türk Gençliğinin hatırı sayılır bir çoğunluğu bu cahil kızımızın geldiği duruma çok yakındır..Allah Yüce Türk Milletini korusun..
inşallah gereken en ağır cezayı alır. yeter artık bu atatürk düşmanlığı
Meczup bunlar yani DELİ akli melekeleri yerinde değil.Aklı başında bir Türk ATATÜRK hakkında kötü konuşamaz. Cezasız kalmamalı.
@ali.saydan Yani ceza almasın mı? diyorsun. Yerken içerken gezerken akıllı Atatürk'e hakaret edince deli ne güzel bi dünya demi.
doğru kendi evine değil ceza evine
Kör cahillik.
Bu karar en azında icimize su serpti
Asacaksın bak bırdaha cüret eden oluyormu
idam isteriz.
hiçte arkadaşına hitap etmemişin herkes duysun istemişin.. ceza almalısınki caydırıcı olsun ,düşüncelerinde sende kalsın insanları tahrik etmememek lazım..
işte bu
ELLERİNDEN ÖPERİM SAVCIM İŞTE BİZLER BU MİLLETİN DEGERLERİNE SAYGI GÖSTERİLMESİNDEN YANAYIZ RECEP TAYYİPTEN ATATÜRKE KADAR GELMİŞ GEÇMİŞ HER KİM BU GÖREVLERDE BULUNMUŞSA VARSA YANLIŞLARI SUÇLARI O MİLLETİN İŞİ DEGİL ADALET VAR KANUN VAR BİZLERİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ BİZLER BU VATANA HER KİM EMEK VERDİYSE ONA KARŞI SAYGIDA KUSUR OLMASINI İSTEMİYORUZ.
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