Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı

Anıtkabir'de çektiği video ile Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci isimli kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için yakalama kararı çıkardı.
Yapılan açıklamada, "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu internette paylaşan Safiye İnci, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Videonun yayınlamasından sonra yüzlerce kişi Safiye İnci'yi protesto ederek tutuklanmasını istemişti.
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