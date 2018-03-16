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Atatürk Evi'ndeki asırlık nar ağacı tedavi edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 20:21 | Son Güncelleme

İBB, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukken gölgesinde oyun oynadığı asırlık nar ağacını tedavi etmek için Selanik'e ekip gönderecek - Ekip, 23 Mart'ta Selanik'e giderek nar ağacının bakım ve tedavisini yapacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukken gölgesinde oyun oynadığı, Selanik'teki evinin bahçesindeki asırlık nar ağacını tedavi etmek için ekip görevlendirdi.

Birkaç yıldır Selanik'teki Atatürk Evi'nin bahçesinde bulunan nar ağacının bakım ve tedavisini gerçekleştiren İBB, bir kez daha Yunanistan'a ekip gönderecek.

İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Evi bahçesindeki nar ağacının ömrünün uzatılmasına yönelik gerekli tedbir ve tedavi yöntemlerinin tekrar uygulanması amacıyla bir ekibin görevlendirilmesini talep etti.

İBB AB ve Dış İlişkiler-Çevre ve Enerji Komisyonunda olumlu görülen talep, Meclis toplantısında ele alındı. Meclis üyeleri, oy birliğiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukken gölgesinde oyunlar oynadığı asırlık nar ağacının bakım ve tedavisi için Selanik'e ekip göndermesini kabul etti.

Buna göre Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Çebi, Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ile Budama ve Restorasyon Şefi Lütfü Çeribaş, Yıldız Korusu ve Seralar Şefi Nezir Fırtana, meclis üyeleri Recep Erol, Hüseyin Kahya ve İsa Öztürk'ten oluşan ekip, 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Selanik'e giderek nar ağacının bakım ve tedavisini gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Asırlık nar ağacı Atatürk Evi bakım ve tedavi Selanik Yunanistan

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