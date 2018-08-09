Atatürk Havalimanı apronunda kaza (1)

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı'nda, Royal Air Moroc Havayolu'na ait yolcu uçağı, park halindeki THY uçağına çarptı.
Atatürk Havalimanı apronunda kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Cidde'ye gidecek yolcuları almak için köprüde park halindeki THY uçağına park yerine ilerleyen Royal Air Moroc Havayolu'na ait yolcu uçağı arkadan çarptı. Uçaklarda hasar meydana gelirken olay yerine gelen itfaiye önlem aldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
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