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Atatürk Havalimanı arazisine AVM mi yapılacak? Bakan açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 06:19 | Son Güncelleme 9 saat önce

Üçüncü havalimanının tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul için nefes alınacak bir alan olarak düzenleneceğini söyleyen Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Atatürk Havalimanı arazisine AVM mi yapılacak? Bakan açıkladı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yüzde 73’ü tamamlanan 3. havalimanı bittiğinde Atatürk Havalimanı’nın İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek “Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil” dedi

Habertürk gazetesine açıklamalarda bulunan Arslan, e-devlet kullanıcı sayısını 2018’de 40 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Arslan, “Elektronik olarak verilen hizmetlerin tamamını e-devlet üzerinden verilir hale getireceğiz” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, genişbant internet erişimine ilişkin olarak, “Bin 799 yerleşim yerine 4.5G genişbant internet kurulumlarına başladık ve 2018 yılı içerisinde tamamlayacağız. Bin 472 yeni yerleşim yerini de mobil kapsamına almak ve buralarda yaşayan yaklaşık 240 bin vatandaşımıza 4.5G genişbant internet hizmeti sunmak için kurulumlara devam edeceğiz” dedi. Arslan, 3’üncü havalimanı inşaatında yüzde 73 seviyesinin aşıldığını belirterek, “Havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız. Atatürk ve İstanbul yeni havalimanını aynı anda kullanma imkânı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor çünkü. Ancak şunu da belirtelim Atatürk Havalimanı yapılaşmaya açılmayacak. İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak da kullanılmasını planlıyoruz. Çok sayıda terminal var burada, bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil.”

Bakan Arslan, daha önce Atatürk Havalimanı’nın küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılacağını belirterek “Çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz” demişti.

UZAY AJANSINA GERİ SAYIM

369 metre yüksekliğindeki Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin de 2018’de tamamlanacağını söyleyen Bakan Arslan, TÜRKSAT 5A ve 5B uyduları üretim çalışmalarının devam edeceğini, Türkiye Uzay Ajansı’nın da 2018 yılında kurulacağını kaydetti.

KANAL İSTANBUL İHALESİ

Kanal İstanbul için mühendislik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Arslan, güzergâhla ilgili de “Seçilen proje alanı üzerinde detaylı jeoteknik, hidrolik modelleme gibi saha etüdü çalışmaları da yapıldıktan sonra nihai şekli verilecek. Etüt proje kapsamında, projenin gerçekleştirilebilmesi için finans modellerine de hâlâ çalışmaktayız. 2018 yılında etüt proje çalışmaları tamamlanarak projenin yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz” diye konuştu.

(Habertürk)

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AVM Atatürk Havalimanı Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Bir Atatürk ismini yaşatan yapıyı daha tarihe gömün. Atatürk'ün adının bulunduğu ne kadar yapı varsa yıkmaya devam edin ama Atatürk'ü silemezsiniz!
demekki kesin imara açılıp avm yapılacak ... 14 senelik tecrübe ne dedilerse tersini yaptılar ...!!
ne olacaktı vatandaşa verip güzelim arazi çöpemi atılsın böyle bir açıklamanın ardından zaten avm yada konut olması kesin daha öncede bu acıklamayı hangi araziye yapsalar telef oldu arazi
zaten öyle birşey yaparsanız tamamen milletin tepkisini çeker gözünden düşersiniz ist artık kaldırmıyor zaten ne konut ne avm istemiyoruz nefes alacak yer bırakmadınız
Kesin öyledir..
KESİNLİKLE İNSANLARIN NEFES ALABİLECEĞİ BÜYÜK BİR PARK YAPILMALIDIR EMİRGAN PARKI GİBİ YEŞİL ALANLAR YAPILMALIDIR GÜLLER ÇİÇEKLER DİKİLMELİ İÇİNDE SÜS HAVUZLARI KOŞU BANTLARI BASKET FUTBOL OYUN SAHALARI KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN OYUN PARKLARI MESCİD TUVALETİNE KADAR YAPILMALI VE ÖZELLİKLE HAVAALANINDAN BİR HATIRA KALMASI İÇİN MESELA UÇAK RESTAURANT YAPILMALI İNSANLAR BURDA YEMEK YEMELİ...
Bence atatürük havalimanı çok bile durdu, şehrin göbeğinde havalimanımı olurmuş akıl mantık işi değil kaldıki yeşilköy ataköyde gürültü kirliliğinden başka bir şey değil... bence bir an önce yıkılsın. yerine Burj El Arap oteli gibi otel yada burj khalifa hem avm hemde insanların eğlenebileceğini bir platform olmalı istanbula gelindiğinde istanbulun kız kulesi sultan ahmet cami falan filan artık demode oldu öyle bir proje yapılmalıki tüm dünya bunu konuşmalı Mesela TÜRKİYE CUMHURİYETİ 15 TEMMUZ 2017 hotel ve avm si bence yıllar sonda torunlarımız böyle bir proje için bize minnettar kalırlar
ATATÜRK adı ile ilgili bir kuruluş kalmaması için tüm çalışmalar son hızla devam ediyor.
algı operasyonlarını yine erkenden başlatmışlar...onlara kalırsa her yere avm yapacaklar ...yalan at izi kalsın...
5-) Devlet ve hazine garantisi verilen bu dev projeler hiç bir rantabilite hesabına dayanmadan yandaş şirketlere kazanç getirmenin hesabı ile uygulamaya sokuluyor, neticede ise zararlar 80 milyonun üzerine fatura ediliyor, en çokta kaçacak yeri olmayan en alt gelir guruplarından alınarak fakirden zengine aktarma yapan sistemin en başarılı uygulayıcısı AKP olmaktadır, Özalın Anapından kat ve kat fakirden zengine, faizciye rantiyeciye çalışan kadrodur bunlar. Eğer gerçekten ülkenin kalkınmasını üretimi isteselerdi, öncelikle
bunların demeçlerine inanmayın.yarın yandaş bir mütahhit olaya el atar.birazda ilgili kişilere ayakkabı kutusu,saat filan gönderir.binaları diker gider.olay bu.
6-) emek yoğun sektörlerde temel sanayilerde, ithalata bağımlı olan sanayilerde yerli üretim için büyük fabrikalar kurar, tarımsal ve hayvansal üretim için büyük üretim tesisleri kurarak işe oradan başlarlardı, ama tam tersi ne kadar kamu tesisi varsa satıp savıp piyasayı ve üretimi öldürerek Türkiyeyi yüzde yüz dış üretime ve dış finansa bağımlı hale getirdiler. Vatandaş olarak bunların farkına varıp seçimlerde gereğini yapamazsak daha çok çekeceğimiz var ve İstanbul gibi bir şehrin nasıl daha da yaşanmaz hale geleceğini yaşayarak göreceğiz ve öğreneceğiz. Bekleyin bunları...
Neden AVM ağaçlandırılsa ve çocuklar ve büyükler için park dinlenme ve yürüyüş yeri yapılsa
Şimdide bu moda oldu.Bir devlet arazisi boşalınca ilk soru şu.Avm mi yapılacak.Bu memlekette ya salak çok.yada salağa yatan çok.Ne alakası var Avm nin.Aklı sıra bazı ileri düzeyde geri zekalılar algı yaratacaklar.
3-) Dışarıdan borçlanıp bunu içerde finans sektörü aracılığı ile halka ve şirketlere dağıtmak, şu anda borcu olmayan hane, kişi, şirket yok gibi, devlette gırtlağına kadar borçlu, hane halkları kişiler, bankalar topyekün küresel finans sektörüne borçluyuz, AKP bu konuda kendisine verilen misyonu gayet başarılı bir şekilde yerine getirerek küresel finans baronlarının faiz ve rantlarına en iyi hizmeti yapan muhafazakar kadro olarak faizci ve rantiyecinin övgülerini fazlasıyla hak etmiştir. İstanbul ile alakası ne peki, işin diğer ayağında İstanbulda yapılan dev yap işlet devret tarzı büyük
bence birşeyler üretelim . hatta birisi alsın özel ucak bakım okulu yapsın dunyadaki hava limanlarına tekniker yetiştirelim. ama artık yeter birbirimize bişiler satarak hiç kimseye faydalı olamayız. asalak bir toplum olduk cıktık.
4-) projeler varda ondan ilgisi var. Körfez köprüsü, Üçüncü köprü, kuzey çevre yolları, üçüncü havalimanı, kanal İstanbul gibi belli başlı Marmara bölgesi ve İstanbulu daha fazla çekim merkezi yapıp buraya ilave olarak 10 milyon insanı daha getirmenin adımları bunlar. 10 sene sonra yeni otoyol ve bağlantı yolları ve kuzey ormanları içine yapılacak uydu kentler birleşecek ve İstanbulda Belgrat ve şile ormanları kentleşecek, İstanbul nüfusu 25 milyonu geçecek diğer bölgelerde insan nüfusu daha da seyrelecek, örneğin Ardahan, Erzurum, Rize, Artvin, Bayburt gibi illerden göç hızlanacak.
1-) İstanbul ilinin yerleşik nüfusu 15 milyon ise, günübirlik iş için gelenlerle birlikte 20 milyon insan sirkülasyon halinde ise, bu şehrin şehir ve bölge planlaması hiç bir zaman yapılamamış ve çarpık kentleşmenin en bariz örneği ise, 5400 km² araziye sahip İstanbul, Türkiyenin % 0,7 sini oluşturmasına rağmen ülke nüfusunun % 19 unu barındırmak zorunda ise, bütün ekonomik aktivitenin ise % 40 ını taşıyorsa, bu plansız çarpık kentten bir dünya kenti, bir medeni şehir çıkarmak mümkün müdür, değildir elbette. İstanbul kadar yaşam kalitesi yerlerde bir şehir var mı dünya üzerinde?
2-) Köyden kente göç tarımın çözülmesi ile kentlere akan on milyonlar, şehirlerde yaşayan nüfus oranı % 80 e vardı, şehirlere akan kitlenin büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illere yığıldı, köyler ve kırsalda insan kalmadı. Tüm illerde nüfus köylerden o illerin şehir merkezlerine doğru hareketleniyor artık. Tüm illerde yaygın market zincirlerinden temel gıda maddelerini alıyor, en ücra kasabada bile ucuz market zincirlerinden beşer onar tane mahalle aralarında hızla yayılıyor. Yani artık kimse üretmek istemiyor. Zaten belki de istenen bu idi.
Bence cami yapsınlar. Bir sürü imam yetişiyor. Diyanet ayakta dursun. 10 000 tane imam alınacakmış. İhtiyaç var.
YOK PARAYLA SATMAZLAR BEDAVAYA VERİRLER TÜRGEVE .
bu araziye çok güzel ŞEHİR PARKI yakışır.
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