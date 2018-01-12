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"ATATÜRK HAVALİMANI İŞGALİ" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:54 | Son Güncelleme 25 dakika önce

* 15 Temmuz darbe girişiminde 2 kişinin şehit olduğu Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimine ilişkin 95'i tutuklu 159 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 25 Nisan'da başlayacak ve 6 hafta sürecek.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde 2 kişinin şehit olduğu Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimine ilişkin 95'i tutuklu 159 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, ilk duruşmanın Silivri'de yeni yapılan duruşma salonunda 25 Nisan'da başlayıp 8 Haziran'a kadar devam edilmesine karar verdi.

İddianamede, tüm şüphelilerin "Anayal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahlı terör örgütü" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bazı şüpheliler hakkında, "Kasten öldürme", "Öldürmeye teşebbüs etme", "Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Konut dokunulmazlığının ihlali", "Silahla tehdit", "Kasten yaralama", "Mala zarar verme" suçlarından ise 15'er yıldan 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen oranda hapis cezaları isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olaylarla ilgili çekilen arşiv görüntüler

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