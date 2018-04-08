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Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:59 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmak için piste ilerleyen iş jetinin 'taksi' yaptığı sırada lastiği patladı. Uçağın inişi takımlarından duman çıkınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Bu akşam saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, Ercan Havalimanı'na gitmek için 'taksi' yolundan piste doğru ilerlemeye başladı.

PİLOT SON ANDA FARK ETTİ

Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastik patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisi ile patlayan lastikten duman çıkınca DHMİ itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayı inceleyen DHMİ yetkilileri uçağın her iki tekerleğinin patlağını belirledi.

Bu arada, uçağın içinde bulunan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı uçak

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