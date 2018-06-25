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Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 23:09 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı otoparkında vale görevlisi olarak çalışan personel akşam saatlerinde yerde yüzü koyun yatan bir adamın olduğunu fark etti. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan adamın alkol komasına giren Arnavut uyruklu Luan Metallaj isimli bir yolcu olduğu belirlendi.

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

THY'nin TK-1018 sefer sayılı uçağıyla saat 12.00'da Kosova'nın başkenti Priştine'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na transit yolcu olarak gelen Arnavut uyruklu Luan Metallaj (28), THY'nin TK-1859 tarifeli seferiyle saat 13:20'de İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecekti. Metallaj bilinmeyen bir nedenle Madrid uçağına binmedi.

YERDE YÜZÜ KOYUN YATARKEN BULDU

Akşam saatlerinde havalimanında vale görevlisi olarak çalışan bir personel, havalimanı katlı otoparkın 5 katında Metallaj'ı yerde yüzü koyun yataraken gördü.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yanında bitmiş alkol şişesi gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine Atatürk Havalimanı'nda görevli sağlık ekibini çağırdı.

ALKOL KOMASINA GİRDİĞİ BELİRLENDİ

Kontrollerde alkol komasına girdiği belirlenen Metallaj yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Luan Metallaj'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Luan Metallaj arnavut alkol koması

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