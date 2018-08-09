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Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda, Royal Air Moroc Havayolu'na ait yolcu uçağı, park halindeki THY uçağına çarptı.

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı apronunda kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Cidde'ye gidecek yolcuları almak için köprüde park halindeki THY uçağına park yerine ilerleyen Royal Air Moroc Havayolu'na ait yolcu uçağı arkadan çarptı.

Uçaklarda hasar meydana gelirken olay yerine gelen itfaiye önlem aldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
dış güçlerşn oyunudur
O kadar kaza oluyor allah muhafaza hiç kimseye bişey olmuyor yada en iyi bildiklerini halktan gizlemeyi yapıyorlar
Kaskosu vardır inşallah
kaskosu vardır
misilleme olarak bizde onların uçağına çarpalım :)
fas ucagı ..
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