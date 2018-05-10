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Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın (THY) Üsküp-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı. Pist kontrolü nedeniyle iki uçak pas geçmek zorunda kaldı. Kuşa çarpan THY pilotu ile Hava Trafik Kontrol Kulesi arasında konuşmalar ise dikkat çekti.

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Üsküp'ten İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları'nın TK1004 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına saat 11:43'de Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada kuş çarptı. THY uçağı sorunsuz şekilde iniş yaparken pist kontrolü sırasında THY'nin 1018 sefer sayılı Priştina ve SV259 sefer sayılı Suudi Arabistan Havayolları'nın Medine'den İstanbul'a gelen uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı.

'PİST İÇİNE DÜŞMÜŞ OLABİLİR'

Kuşa çarpan THY pilotu ile Hava Trafik Kontrol Kulesi arasında konuşmalar şu şekilde kayıtlara yansıdı:

"Efendim son yaklaşmada kuş çarptı. Pist içine düşmüş olabilir. Kontrol edilmesini sağlar mısınız?"
(DHA)


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THY Atatürk Havalimanı uçak Türk Hava Yolları

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