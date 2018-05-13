Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

İstanbul-Seul seferini yapacak olan Air Asiana Havayolları’na ait Airbus 330 tipi yolcu uçağının kanadının çarptığı THY uçağının kuyruğu büyük hasar gördü. Çarpma sonucu TC-JMM tescilli THY uçağının kuyruğundaki dikey stabilezesi kırıldı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Güney Koreli şirketin uçağının kanadında da hasar meydana geldi.
DHMİ İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
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