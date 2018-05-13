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Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 19:23 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları’nın(THY) Airbus 321 tipi uçağının kuyruğuna Atatürk Havalimanı apronunda manevra halindeki Güney Kore’nin Air Asiana uçağının kanadı çarptı.

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

İstanbul-Seul seferini yapacak olan Air Asiana Havayolları’na ait Airbus 330 tipi yolcu uçağının kanadının çarptığı THY uçağının kuyruğu büyük hasar gördü. Çarpma sonucu TC-JMM tescilli THY uçağının kuyruğundaki dikey stabilezesi kırıldı.

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Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Güney Koreli şirketin uçağının kanadında da hasar meydana geldi.

DHMİ İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

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Atatürk Havalimanı uçak çarpışma Kanat

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