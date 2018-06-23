Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! Bilet fiyatları 3 katına fırladı!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran öncesi, seçmen kaydı başka kentlerde olan vatandaşlar cuma ve cumartesinden itibaren otogar ve havalimanlarında hareketliliğe neden oldu.
Seçmenlerin memleketlerine dönüş yolculuğunda artışlar yaşandı. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, memleketinde oy kullanacak vatandaşlar, yurt içi ve yurt dışından gelişlerini özellikle cuma ve cumartesine bıraktığı gözlendi.
TERMİNALLERDE YOLCU YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
Kaydı İstanbul dışında olan seçmenler, memleketlerine dönüş için özellikle Atatürk Havalimanı'na akın etti. Yurtdışında bulunan çok sayıda vatandaş da aynı dönem sadece oy kullanmak için Türkiye'ye geldi. İç ve Dış Hatlar Terminali'nde seçmen olan yolcu yoğunluğu yaşandı.
Yurtdışında kaydı bulunan vatandaşlar oylarını 17.00'ye kadar kullanabilecek.
TALEP PATLAMASI YAŞANDI
Kaydının olduğu kentte oy kullanacak vatandaşların yurt içi ve yurt dışından gelişlerini özellikle Cuma ve Cumartesi'ne bırakması uçak biletlerinde talep artışına yol açtı. Bazı noktalara yer bulmak zorlaştı.
BİLET FİYATLARI 3 KAT ARTTI
Bazı seferlerde ise yer kalmadı. Buna oy verdikten sonra seyahat planlayanların da eklenmesiyle THY ve özel havayolu şirketlerinin bilet fiyatları 2 veya 3 katına çıktı. Havayolları yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklikleri ise ücretsiz yaptı.
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