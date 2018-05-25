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Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:06 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını CB bulutlarına göre belirlendi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geliyor.

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor. 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inecek uçaklar havada tur atıyor.

HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor. CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar iniş için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kalıyor. Uçakların iniş yaklaşma rotalarında ve iniş pistinde de değişiklik yapıldı. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını CB bulutlarına göre belirlendi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geliyor.

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KÜMÜLONİMBUS NEDİR?

Bulutların dikey olarak büyümesiyle oluşan elektrik yüklü fırtına bulutlarına 'Kümülonimbus' denir.

Kümülonimbus, yani Cumulus Congestus (Cb) olarak isimlendirilen fırtına bulutları, tek başına, gruplar halinde ya da soğuk cephe hattı boyunca termodinamik kararsızlığa bağlı olarak oluşabilir.

Bu bulutların üst bölümünün bir kısmı genellikle düzgün, ipliksi ya da çizgilidir, bu kısma şeklinden dolayı 'örs' adı verilir. Örs kısmı beyaz bulutlardan oluşur, alt kısmı ise daha koyu renkli ve yoğundur.

Öte yandan kışın deniz veya göl etkisi ile gelişen kümülonimbuslar, yaz aylarında görülenlere göre oldukça sığ durumdadırlar. Bunların hem tabanları yere çok yakındır, hem de tepe yükseklikleri 5 kilometreyi pek geçmez.

Şu ana kadar hiçbir Kümülonimbus bulutun içi görüntülenmemiştir. Sadece sağ çıkan çok nadir görgü tanıkları ve radarlar sayesinde bilgi sahibi olunmuştur. Bu da kümülonimbus bulutunun yoğunluğunun fazla olduğunu göstermektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞIN HABERCİSİ

Hızlıca yükselen bu bulutlar içlerinde güçlü elektrik akımı barındırırlar. Kalınlığının da fazla olmasından dolayı Kümülonimbus bulutları, göğün alt katmanlarından neredeyse en üst katmanlarına kadar uzanırlar. Bu durum çok fazla yağmur (hatta dolu ihtimali) düşmesine ve bol bol şimşek çakmasına neden olur.


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