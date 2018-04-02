Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

Çıkan haberlerin ardından yeniden devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) genç basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı.
Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.
Şanlı'nın tedavi altına alındığı öğrenildi. (DHA)
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