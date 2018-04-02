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Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:49 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı.

Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

Çıkan haberlerin ardından yeniden devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) genç basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı.

Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Şanlı'nın tedavi altına alındığı öğrenildi. (DHA)

mehmet sanlı

Mehmet Şanlı'yı sokak ortasında dövmüşler!Mehmet Şanlı'yı sokak ortasında dövmüşler!
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Atatürk Havalimanı genç basketbolcu Mehmet Şanlı Bakırköy türkiye basketbol federasyonu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazıklar olsun elin suriyelisi kadar değeri yokmu ulan vatandaşımızın üstelik tedaviye ihtiyacı olan hasta
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