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Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:15 | Son Güncelleme

Emniyet Bilgi Sistemi 'POLNET'te meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uzun pasaport kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından işlemler normale döndü.

Bu sabah saatlerinden itibaren Emniyet Bilgi Sistemi 'POLNET'te meydana gelen arızanın giderilmeye çalışıldığı aktarılırken, pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluştu. Arıza nedeniyle pasaport işlemleri manuel olarak gerçekleştirildi.

İŞLEMLER 1 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

Pasaport polisi de tüm bankolarda çalışarak yolcuların uçağa yetişmesini sağlamaya çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından işlemler normale döndü.

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Atatürk Havalimanı arıza yolcu uçak

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