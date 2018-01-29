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Atatürk Havalimanı polisinden kaçan araç yanmış halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 04:49 | Son Güncelleme 5 dakika önce

İstanbul Atatürk Havalimanı polisinin durdurmak istediği bir otomobil kaçtı. Polis olay yerinden kaçan otomobile 2 el ateş etti. Söz konusu otomobil Şirinevler'de bulundu.

İstanbul Atatürk Havalimanı polisinin, şüphe üzerine durdurmak istediği beyaz renkli clio marka araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis olay yerinden kaçan otomobile 2 el ateş etti. Otomobil olaydan yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terkedilmiş halde bulundu.

POLİS DURDURMAK İSTEDİ AMA...

Atatürk Havalimanı'na gece saat 02.30 sıralarında 34 KU 4412 plakalı beyaz renkli bir clio marka araç giriş yaptı. Nizamiye kapısında bulunan polisler aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Bu nedenle dış hatlar yönüne giden araçla ilgili giriş katında bulunan polislere telsizle bilgi verildi. Polisin dur ihtarına uymayan araç içindeki şüpheli şahıs veya şahıslar, aniden hareket ederek otomobille kaçtı. Dış hatlarda bulunan polislerin araca 2 el ateş ettiği öğrenildi. Bu sırada durumu fark eden Atatürk Havalimanı taksiciler kooperatifinde görevli 3 taksici ise taksileri ile şüpheli aracı takip etti ancak edinilen bilgiye göre araca ulaşamadı.

ŞÜPHELİ ARAÇ TERK EDİLMİŞ VE BİR BÖLÜMÜ YANMIŞ OLARAK BULUNDU

Atatürk Havalimanı'ndan kaçan şüpheli araç yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terk edilmiş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, aracın başında olduğu görülen kimliği belirsiz 3 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yan bölünden yandığı tespit edilen otomobildeki yangını ise çevredeki petrol istasyonunda çalışan bir görevlinin söndürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

(DHA)

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