ATATÜRK HAVALİMANI'NA SANDIKLAR KURULDU, İLK OY 7 HAZİRAN’DA

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanma işlemleri 7 Haziran’da başlıyor. Seçimler nedeniyle Türkiye’nin en önemli sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı’nda seçim sandıkları kuruldu.
Seçim hazırlıklarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'na oy kabinleri ve oy sandıkları getirildi. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6'şar sandık yerleştirildi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'de son bulacak.
Görüntü dökümü:
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-Sandıklardan görüntüler
-Oy kullanma alanlarından görüntüler
-Detay görüntüler
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