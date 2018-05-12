HABER

Atatürk Havalimanı'nda 10 dakika uçuşlar duracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu nedeniyle Atatürk Havalimanı 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA)- SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu nedeniyle Atatürk Havalimanı 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.
Hava Harp Okulu'nda bugün düzenlenen 'Genç Kartallar Haftası' kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yapacak.
Yeşilköy'deki gösteri uçuşu sırasında Atatürk Havalimanı, 19.45-19.55 saatleri arasında 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.

Doğu Perinçek'ten flaş HDP açıklamasıDoğu Perinçek'ten flaş HDP açıklaması
Çorum'daki gizemli kızın esrarı çözüldüÇorum'daki gizemli kızın esrarı çözüldü
AK Partili Veli Can Tefon hakkında yapılan paylaşım ortalığı karıştırdıAK Partili Veli Can Tefon hakkında yapılan paylaşım ortalığı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması

Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.