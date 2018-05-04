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Atatürk Havalimanı'nda darbe girişimine direnmedikleri iddia edilen 10'u polis 13 kişiye beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:33 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal eden askerlerin kontrol kulesini ele geçirmesine mukavemet etmedikleri, kapı geçişlerine izin vererek ve açarak yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 10'u polis 3'ü özel güvenlik görevlisi hakkındaki dava karara bağlandı.

Özden ATİK / İstanbul,(DHA) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal eden askerlerin kontrol kulesini ele geçirmesine mukavemet etmedikleri, kapı geçişlerine izin vererek ve açarak yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 10'u polis 3'ü özel güvenlik görevlisi hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme 13 kişinin beraatine karar verdi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 13 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı son sözleri alındı. Tüm sanıklar beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, haklarında "Anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından dava açılan sanıklar havalimanı emniyet müdür yardımcısı Murat Bayhan, polis memurları Salih Uçkan, Oğuzhan Ünver, İsmail Uğuz, İbrahim Kağan Yaşamış, Ömer Faruk Uçar, Muharrem Günay, Okan Sis, Ahmet Metin, Hakan Çelen ile özel güvenlik görevlileri Erdal Firinci, Ali Bodur ve Doğan Eroğlu'nun atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti. Heyet, sanıklara karar kesinleştikten sonra ağır ceza mahkemelerine başvurarak, her türlü zararlarının devletten isteyebilecekleri hususunun ihtarına da karar verdi. SAVCI CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETMİŞTİ Bir önceki celse cumhuriyet savcısınca açıklanan mütalaada, tüm sanıkların "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmekten" 15 yıldan 20 yıla kadar ve "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından ise 3 yıl 8 aydan 7,5 yıla kadar hapis olmak üzere toplam 18 yıl 8 aydan 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Sanıklardan Muharrem Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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