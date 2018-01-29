Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar 1

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devriye polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç aniden kaçtı. Polis, otomobile arkadan iki el ateş açtı.Ayrıntılar geliyor...
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