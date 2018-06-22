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Atatürk Havalimanı'nda hırsızlık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

Kadın yolcuya ait, içerisinde 20 bin doların bulunduğu çantayı çalan, kamera kayıtlarının incelenmesi ve teknik takip sonucu Aksaray semtinde yakalanan şüpheli tutuklandı - Bir başka olayda, kadın yolcunun çantasını çalarken suçüstü yakalanan Kosova uyruklu iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda kadın yolcuya ait, içerisinde 20 bin doların bulunduğu çantayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Çantası çalınan mağdur yolcunun polise başvurması üzerine Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışma başlattı. Terminaldeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadın yolcunun dalgınlığından faydalanarak, çantasını alan kişinin taksi ile havalimanından ayrıldığını belirledi.

Taksiciyle irtibata geçen polis, şüphelinin Filistin uyruklu M.C. (27) olduğunu tespit etti. Şüphelinin, sosyal medya hesabını da araştıran polis, M.C'nin gece kulüplerinde paralarla yer bildirimi yaparak paylaşımlarını dikkate alarak, bildirim yapılan mekanlara yoğunlaştı.

Ekipler, güven timlerinin desteğiyle Aksaray semtinde düzenlediği operasyonda M.C'yi yakaladı. Dört hırsızlık olayına daha karıştığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Atatürk Havalimanı’nda başka bir olayda, kadın yolcunun çantasını çalan Kosova uyruklu iki şüpheli de polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler C.K. ve I.B. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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