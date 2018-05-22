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Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:20 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda 7 yolcunun valizinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda 7 yolcunun valizinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Irak'ın Erbil kentinden uçakla Türkiye'ye gelen bir grup yolcu, havalimanında takip edildi. Yapılan takip sonrası Atatürk Havalimanı Gümrük ekipleri, yolcuların yanlarında bulunan 12 adet valizi X-RAY kontrol cihazında soktu. Yapılan kontrollerde valizlerin içerisinde piyasa değeri 100 bin lira olan 10 bin paket kaçak sigara olduğu belirlendi. Türkiye'ye kaçak yolla sigara sokmak isteyen A.A ve beraberindeki 6 kişi, işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. A.A, ilk ifadesinde beraberindeki diğer yolcuları kurye olarak kullandığını ve aile süsü verdiğini söylediği öğrenildi.

fotoğraflı

Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonuAtatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonuAtatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonuAtatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

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