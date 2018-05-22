Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Müdürülüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde şüphe üzerine Irak'ın Erbil kentinden Atatürk Havalimanı'na gelen bir yolcuyu takip eden gümrük ekipleri, yolcunun 2 valizini x-ray cihazından geçirdi.

Kaçak sigara tespiti üzerine yolcu ve beraberindeki 5 yolcunun da 10 valizi x-ray cihazına sokuldu. İçinde sigara olduğunun anlaşılması üzerine valizler açılarak kontrol edildi.

Kontrollerde valizlerin içinde 10 bin kaçak paket sigara olduğu belirlendi.

Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen sigaraların sahibinin Irak vatandaşı Abdulkadir A. olduğu ve diğer yolcuları da kurye olarak kullandığı öğrenildi.

Abdulkadir A. ile birlikte 3'ü kadın toplam 6 kişi, Atatürk Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak sigaralara ise el konuldu.

Beraberindeki yolcularla aile olduğu izlenimi oluşturan Abdulkadir A'nın, bu kişilerin valizlerine belli miktarda sigara koyarak gümrük görevlilerini atlatmaya çalıştığı öğrenildi.

