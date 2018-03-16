HABER

Atatürk Havalimanı'nda kaçak yolcular için önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:42 | Son Güncelleme

Dış Hatlar Terminali'nde transit yolcuların kullandığı x-ray cihazlarına, ultrasonik kişi algılama sistemi yerleştirildi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde transit yolcuların kullandığı x-ray cihazlarına, ultrasonik kişi algılama sensörleri yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, transit geçiş noktalarına yerleştirilen bu sistemle kaçak yolcuların geçişinin engellenmesi amaçlanıyor. X-ray cihazının kapalı olduğu durumlarda kullanılacak sistemde, ilgili noktalardan aranmadan geçmeye çalışan kişilerin anında tespit edilmesi sağlanıyor.

Ses dalgaları ile çalışan ve TAV Güvenlik tarafından geliştirilen sistemde, herhangi bir yolcu kapalı x-ray cihazlarının arasından kaçak olarak geçmek istediğinde sensörler sesli uyarı veriyor.

Uyarının ardından kaçak geçmek istediği tespit edilen kişiye müdahale edilebiliyor.

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
Kadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştıKadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştı
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı sensör transit yolcu X-Ray cihazı

En Çok Okunan Haberler

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran Adana sapığının cezası belli oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran Adana sapığının cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

Yeşilköy’de hareketli dakikalar! TIR üst geçide çarptı

Yeşilköy’de hareketli dakikalar! TIR üst geçide çarptı

Yunanistan'da temyiz mahkemesinden 8 darbeci asker için karar!

Yunanistan'da temyiz mahkemesinden 8 darbeci asker için karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.