Atatürk Havalimanı'nda kaçak yolcular için önlem

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde transit yolcuların kullandığı x-ray cihazlarına, ultrasonik kişi algılama sensörleri yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, transit geçiş noktalarına yerleştirilen bu sistemle kaçak yolcuların geçişinin engellenmesi amaçlanıyor. X-ray cihazının kapalı olduğu durumlarda kullanılacak sistemde, ilgili noktalardan aranmadan geçmeye çalışan kişilerin anında tespit edilmesi sağlanıyor.
Ses dalgaları ile çalışan ve TAV Güvenlik tarafından geliştirilen sistemde, herhangi bir yolcu kapalı x-ray cihazlarının arasından kaçak olarak geçmek istediğinde sensörler sesli uyarı veriyor.
Uyarının ardından kaçak geçmek istediği tespit edilen kişiye müdahale edilebiliyor.
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