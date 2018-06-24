Atatürk Havalimanı’nda oy kullanma işlemi sona erdi

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının başta Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere tüm sınır kapılarında 7 Haziran’da başlayan oy verme işlemleri bugün saat 17.00 itibariyle son buldu. Yurt dışında yaşayan seçmenler Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alanda toplam 12 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleşti. Seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oy kullanımının sona erdiği saat 17.00’a kadar oylarını kullandılar. Bazı vatandaşlar son dakikada oy kullanırken, bazı yolcular ise oy kullanamadı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından görevliler, sandıkta bulunan oyları çuvallara koyarak mühürlediler. Oylar daha sonra görevliler ve polis eşliğinde havalimanında belirlenen seçim merkezine götürüldü. Oyların sayımının burada yapılacağı öğrenildi. SON ANDA OY KULLANDILAR Son anda oy verme işlemlerinin yapıldığı alanlara yetişen yolcular, oy kullanmak için büyük çaba harcadı. Oy kullanmak için Washington’dan geldiğini belirten Murat Mayor, “Hızlı yetişmek için büyük çaba harcadım. Pasaportu hızla geçtik oy vermek için. Hepimize hayırlı olsun. Washington’dan geliyorum. Oy kullanmak için uçuş saatini ona göre ayarladık" dedi. Atlanta’dan İstanbul’a gelen Ayşe Öztürk ise, isteyerek oy kullanmak için İstanbul’a geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. OY KULLANAMADILAR Amerika’dan gelen ancak 5 dakikayla oy kullanamayan Gökhan Tektaş ise, “Çok ümitli zaten gelmedik. 1-2 gün önceden burada oy verme işlemlerinin kapatıldığını söylediler bize. 5 dakikayla kaçırdık hayırlısı olsun" diye konuştu.
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