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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OY VERME İŞLEMİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 08:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki oy verme işlemi başladı.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen
havalimanlarındaki oy verme işlemi başladı. Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullandı. Oy verme işlemi saat 08.00'da başladı, Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabiliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Oy kullananlardan görüntü
-İlk oyu kullananla röp.
-Detaylar

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