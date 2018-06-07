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Atatürk Havalimanı'nda oy verme işlemi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 08:56 | Son Güncelleme

İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki oy verme işlemi başladı.

Atatürk Havalimanı'nda oy verme işlemi (2)

İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki oy verme işlemi başladı. Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullandı. Oy verme işlemi saat 08.00'da başladı.
İlk oyu Zonguldak'tan Almanya'ya giden Bahattin Kavak kullandı. Kavak, "Vatana millete hayırlı olsun. Başkanlık sistemi için Türkiye'nin istikrarına için hayırlı olur" dedi. Oy kullanlardan Mecburen Altun ise, "Benim ilk oyum olacak. Devlete, vatana hayırlısı olsun" diye konuştu.
Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabiliyor.

(FOTOĞRAF)

Atatürk Havalimanı'nda oy verme işlemi (2)Atatürk Havalimanı'nda oy verme işlemi (2)

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Atatürk Havalimanı'nda oy verme işlemi (1)Atatürk Havalimanı'nda oy verme işlemi (1)
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