Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemi’ndeki arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.
Polnet sisteminde yaşanan arıza, Atatürk Havalimanında çileye dönüştü. Terminaldeki normal yoğunluğa bir de polnet arızası eklenince, pasaport kontrolünde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında oluşan pasaport sırası, yolculara zor anlar yaşattı. Uzun süreler kuyrukta beklemek zorunda kalan yolcular, uçuşlarına yetişme endişesi yaşadı.
Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak işlemleri manuel olarak yapmaya başladı.
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