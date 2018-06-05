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Atatürk Havalimanında seçim hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verecekleri sandıklar, oy kabinleri ile bazı malzemeler, Atatürk Havalimanı Geliş ve Gidiş terminallerinde daha önce belirlenen iki alana yerleştirildi

İSTANBUL (AA) - 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verecekleri sandıklar, oy kabinleri ile bazı malzemeler, Atatürk Havalimanı Geliş ve Gidiş terminallerinde daha önce belirlenen iki alana konuldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, gümrük kapılarındaki seçim süreci 7 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de başlayarak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Bu kapsamda gümrük kapılarından biri olan Atatürk Havalimanında oy verme işleminin hazırlıkları devam ediyor.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde geliş ve gidiş katlarına konulacak toplam 12 sandıkla bazı malzemeler 15 Mayıs'ta havalimanına ulaştı. Geliş terminalindeki özel bir odaya konulan sandıklar, oy kabinleri, görevlilerin kullanacağı bilgisayarlarla bazı malzemeler bugün odadan çıkarılarak, havalimanı dış hatlar geliş ve gidiş katındaki belirlenen iki alana konuldu.

Polisler bu alanlarda nöbet tutarken, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların rahat oy kullanabilmeleri için görevliler, 3 vardiya ile 24 saat çalışacak.

Gümrük kapılarında sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.

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