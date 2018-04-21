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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

  Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katında, etrafı koli bandıyla sarılı sahipsiz eşya fünye ile patlatıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katında, etrafı koli bandıyla sarılı sahipsiz eşya fünye ile patlatıldı. Paketten cansız manken çıktı.
Saat 18.45 sıralarında B giriş kapısında yerde duran paketi gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğini durdurdu. Bir süre sonra gelen bomba imha uzmanları paketi fünye ile patlattı. Paketten cansız manken çıktı.

Görüntü Dökümü:
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-Terminalden ve paketten görüntü
-Polisin araçları yönlendirme görüntüsü
-Bomba imha ekibinden görüntü
-Kontrollü patlama görüntüsü
-Yolun açılma görüntüsü
-Paketten görüntü
-Genel ve detay görüntü

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