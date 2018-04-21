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Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket fünye ile patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 20:22 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar geliş katında, etrafı koli bandıyla sarılı sahipsiz eşya fünye ile patlatıldı.

Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL,(DHA) ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar geliş katında, etrafı koli bandıyla sarılı sahipsiz eşya fünye ile patlatıldı. Paketten cansız manken çıktı.
Saat 18.45 sıralarında B giriş kapısında yerde duran paketi gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğini durdurdu. Bir süre sonra gelen bomba imha uzmanları paketi fünye ile patlattı. Paketten cansız manken çıktı.

(FOTOĞRAFLI)

Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket fünye ile patlatıldı

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