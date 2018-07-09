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Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, saldırıyla ilgili davada, savcı 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 12:45 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, saldırıyla ilgili davada, savcı 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.


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Atatürk Havalimanı DEAŞ mütalaa saldırı

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