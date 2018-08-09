HABER

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇAĞIN ÇARPMA ANI KAMERADA...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 22:08 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda kalkış için pist başına ilerleyen Air Maroc'a ait yolcu uçağı, körükte bulunan Türk Hava Yolları uçağına çarptı.

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)
Atatürk Havalimanı'nda kalkış için pist başına ilerleyen Air Maroc'a ait yolcu uçağı, körükte bulunan Türk Hava Yolları uçağına çarptı. İki uçakta da hasar meydana geldi. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pist başına ilerleyen Air Maroc'a ait uçağın Türk Hava Yolları uçağına çarpması görülüyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
Güvenlik kamera görüntüleri
-Uçağın pist başına doğru ilerlemesi
-Çarpma anı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajlarıCuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları
Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.