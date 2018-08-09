ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇAĞIN ÇARPMA ANI KAMERADA...

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)
Atatürk Havalimanı'nda kalkış için pist başına ilerleyen Air Maroc'a ait yolcu uçağı, körükte bulunan Türk Hava Yolları uçağına çarptı. İki uçakta da hasar meydana geldi. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pist başına ilerleyen Air Maroc'a ait uçağın Türk Hava Yolları uçağına çarpması görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Uçağın pist başına doğru ilerlemesi
-Çarpma anı
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