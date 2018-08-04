ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇUŞLARDA GECİKME YAŞANIYOR

*İniş yapacak olan uçaklar havada kalkış yapacak olan uçaklar ise yerde uzun kuyruklar oluşturdu.
Haber: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)
Atatürk Havalimanı'nda yaz sezonundaki yoğunluk nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşanıyor. Havayolu şirketleri için yaz sezonunu en yoğun olduğu Ağustos ayında uçaklardaki doluluk oranları yüzde yüze yaklaşırken seferlerde zaman zaman gecikmeler oluyor. Hafta sonu tatilinin başlangıcı olan cuma akşamı İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları senenin en yoğun günlerinden birini yaşıyor.
HAVADA VE KARADA UZUN KUYRUKLAR
İniş yapacak olan uçaklar havada kalkış yapacak olan uçaklar ise yerde uzun kuyruklar oluşturdu. Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan bazı uçaklar bağlantılı seferlerin yoğunluktan dolayı gecikmesi nedeniyle transit yolcularını bekledi. Öte yandan Avrupa Hava sahasındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen uçaklar 25 ile 55 dakika arasında gecikmeli olarak iniş yapıyor.
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