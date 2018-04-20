Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonları

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilo 381 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Nisan'da Fas Kazablanka'dan gelen bir yolcunun çantasında yaptığı aramada 17 paket halinde 2 kilo 54 gram kokain ele geçirdi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı. İkinci operasyon ise yine aynı gün yapıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinden gelen M.İ'nin davranışlarından şüphelenen polis şüpheliyi durdurarak valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 13 kilo 327 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına alması ve valizinde yaptığı arama polis kamerası ve havalimanı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.