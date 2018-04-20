HABER

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilo 381 gram kokain ele geçirildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilo 381 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Nisan'da Fas Kazablanka'dan gelen bir yolcunun çantasında yaptığı aramada 17 paket halinde 2 kilo 54 gram kokain ele geçirdi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı. İkinci operasyon ise yine aynı gün yapıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinden gelen M.İ'nin davranışlarından şüphelenen polis şüpheliyi durdurarak valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 13 kilo 327 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına alması ve valizinde yaptığı arama polis kamerası ve havalimanı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Milyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktıMilyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktı
Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Yenge-kayınbirader rezaleti! Yasak aşk skandalında karar çıktı

Yenge-kayınbirader rezaleti! Yasak aşk skandalında karar çıktı

Süper Loto sonuçları 19 Nisan: 1.6 milyon TL'lik devir!

Süper Loto sonuçları 19 Nisan: 1.6 milyon TL'lik devir!

23 Nisan coşkuyla kutlanacak

23 Nisan coşkuyla kutlanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.