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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

  *Brezilya'dan gelen yolcunun üzerinde ve valizinde 1 kilo 789 gram kokain ele geçirildi.

*Brezilya'dan gelen yolcunun üzerinde ve valizinde 1 kilo 789 gram kokain ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen bir yolcunun üzerinde ve valizinde 1 kilo 789 gram kokain ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen Arjantin uyruklu 49 yaşındaki D.Q.'yu durdurarak valizini x-ray cihazından geçirdi ve daha sonra arama yaptı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüphelinin üzerinde bel bölgesine bir düzenekle sardığı 1 kilo 243 gram sıvı kokaini ve valizinin çekme sapına gizlediği 4 parça halindeki 546 gram toz kokaini buldu. Gözaltına alınan D.Q. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Q. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin D.Q.'yu gözaltına alması ve valizinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alması
-Şüphelinin üst aramasının yapılması
-Belde sarılı sıvı kokainin bulunması
-Valizde arama yapılması
-Valizin sapından çıkan toz kokainler
-Genel ve detaylar

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