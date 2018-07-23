Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda midesinde ve bağırsaklarında 1 kilo 350 gram kokain ele geçirilen Almanya uyruklu kişi tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Venezuela'dan gelen Almanya uyruklu S.A.D'nin üzerinde ve valizinde yaptığı aramada, herhangi bir uyuşturucu madde bulamadı.
Hastaneye sevk edilen ve röntgeni çekilen S.A.D'nin, midesinde ve bağırsaklarında 54 kapsül olduğu görüldü. Şüphelinin vücudundan doğal yollarla çıkarılan kapsüllerde 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Almanya uyruklu S.A.D. tutuklandı.
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