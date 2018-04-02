Atatürk Havalimanı’nda yaşayan basketbolcu Mehmet Şanlı hastaneye kaldırıldı

Atatürk Havalimanı’nda yaşayan basketbolcu Mehmet Şanlı, tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.
Atatürk Havalimanı’nda kalan ve Türkiye’nin gündemine oturan 23 yaşındaki basketbolcu Mehmet Şanlı bugün hastaneye kaldırıldı. Şanlı’nın tedavi görmesi için çalışma başlatan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri, evrakların tamamlamasının ardından bugün Atatürk Havalimanı’na gitti. TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı’yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürdü. Şanlı’nın tedavi işlemlerinin başladığı öğrenildi.
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