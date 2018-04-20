Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu tatilini yurt dışında geçirmek isteyen yolcular nedeniyle yoğunluk meydana geldi.
Tatilini birleştiren yolcular, öğleden sonra havalimanına gelmeye başladı. Terminalde işlemlerini yapan yolcular, özellikle bilet kontuarlarının önünde yoğunluk oluşturdu.
Öte yandan yurt dışına çıkış için harç pulunun satıldığı noktalarda da sıra meydana geldi.
Görevlilerin, yolcuların mağdur olmaması için yoğun gayret sarf ettikleri görüldü. Havalimanı otoparkında ise araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.
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