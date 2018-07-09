HABER

Atatürk Havalimanındaki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Mahkeme, 5 sanığın tahliyesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanında 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davada, 5 sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan altıncı duruşmada, savcının mütalaasını açıklamasından sonra sanıklara ve avukatlarına söz verildi.

Duruşmada söz alan bir kısım sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mütalaada, beraatı istenen sanıkların avukatları da, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatını talep etti.

Söz verilen müştekiler de, devlete ve mahkemeye güvendiklerini dile getirerek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 5 sanığın tahliyesine karar vererek, avukatlara esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verdi.

Duruşma, 12 Kasım’da Silivri’de görülmek üzere ertelendi.

\

- Mütalaa

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanındaki saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı, 3 teröristin ise geberdiği anlaşılmıştır." dedi.

Tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani'nin "Anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, bu sanıkların ayrıca 163 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", 24 defa uygulanmak üzere "mala zarar verme" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da toplam 2 bin 150 yıldan 3 bin 371 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada, 15 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi öngörülürken, bu su sanıklar hakkında "Anayasayı ihlal", "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden beraatları istendi.

Savcı mütalaasında, 21 sanığın tüm suçlardan beraatını, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Tren kazasında hayatını kaybeden 2 kuzen toprağa verildiTren kazasında hayatını kaybeden 2 kuzen toprağa verildi
Düzce'de derede balık ölümleriDüzce'de derede balık ölümleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Davası terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

İlginizi Çekebilir

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Bülent Turan'dan TBMM'deki yemin töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden CHP'li vekillere sert tepki!

AK Partili Bülent Turan'dan TBMM'deki yemin töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden CHP'li vekillere sert tepki!

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.