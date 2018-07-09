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Atatürk Havalimanındaki terör saldırısı davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanında 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu - Mütalaada, 6 sanığın kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanında 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan altıncı duruşmada, 36 tutuklu sanıkla tarafların avukatları ve bazı müştekiler katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı mütalaasında, "28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanındaki saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı, 3 teröristin ise geberdiği anlaşılmıştır." dedi.

Tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani'nin "Anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, bu sanıkların ayrıca 163 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", 24 defa uygulanmak üzere "mala zarar verme" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da toplam 2 bin 150 yıldan 3 bin 371 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada, 15 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi öngörülürken, bu su sanıklar hakkında "Anayasayı ihlal", "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden beraatleri istendi.

Savcı mütalaasında, 21 sanığın tüm suçlardan beraatini, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

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