ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI (1)

* Savcı, 6 sanığın 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

* 15 sanığın “Örgüt üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. 4 sanığın ise dosyasının ayrılması talep etti.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği ve 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 36'sıtutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada mütalaa verildi. Savcı, 6 sanığın 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 15 tutuklu sanığın “Örgüt üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. Savcı yakalanamayan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

36 SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 6. duruşmada 36 tutuklu sanık ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıda yaralananlar “şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu.