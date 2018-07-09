HABER

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği  ve 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 36'sıtutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada mütalaa verildi.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği ve 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 36'sıtutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada mütalaa verildi. Savcı, 6 sanığın 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 15 tutuklu sanığın “Örgüt üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. Savcı yakalanamayan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

36 SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 6. duruşmada 36 tutuklu sanık ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıda yaralananlar “şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazır olduğunu söyledi. Savcısı 28 Haziran 2016 tarihinde DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiğini, 163 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

SAVCI 6 SANIĞA REKOR CEZA TALEP ETTİ
Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimanı'nin “Anayasayı ihlal", “Tasarlayarak kasten öldürmek", “Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", “Nitelikli mala zarar verme" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından toplam 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis çarptırılmasını talep etti.

15 SANIĞIN ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAN 15'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
15 tutuklu sanığın “Örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinde tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesini talep etti. Savcı, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

PARTNERBöylesini görmüş müydünüz? Böylesini görmüş müydünüz?
Son dakika! Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında istenen cezalar belli olduSon dakika! Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu
İtfeiye eri olmak için yarıştılarİtfeiye eri olmak için yarıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu

Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu

Son dakika! Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

Son dakika! Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.