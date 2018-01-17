HABER

Atatürk Havalimanı'ndan uçacaklar dikkat! Uçak kuyruğu arttı!

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 13:44 | Son Güncelleme 6 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan uçacaklar için önemli uyarı. Rüzgar saatte 29 kilometre hızla eserken kuyruktaki uçak sayısı 25'i buldu.

İstanbul'da etkili olan lodos özellikle Atatürk Havalimanı uçuş trafiğini de olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde beklenen fırtına rötarları artıracak. Uçaklar kalkış için uzun süre bekliyor. Havalanmak üzere piste gitmek için apron ile pisti birbirine bağlayan taksi yolunda sıraya giren uçak kuyruğu dikkat çekiyor. Rüzgar saatte 29 kilometre hızla eserken kuyruktaki uçak sayısı 25'i buldu. Kalkışta 2 saate varan gecikmeler yaşanıyor.

Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay

AKŞAM RÖTARLAR ARTACAK

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Atatürk Havalimanı’nda inişler Ataköy Florya yönündeki pistine, kalkışlar ise Sefaköy Florya yönündeki pistinden yapılıyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde etkisini fırtınaya çevirmesi rötarları daha da artıracak.

İstanbul semalarında panik anları! Pilot görür görmez kuleye haber verdi
İDO'dan sömestr tatiline ek seferler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uçak rüzgar Atatürk Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit

Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit

2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar! Afrin'e operasyon, OHAL...

2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar! Afrin'e operasyon, OHAL...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ı telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ı telefonla aradı

Şehit annesi acı haberi böyle aldı!

Şehit annesi acı haberi böyle aldı!

Antibiyotik yazmayan doktora saldırdı, tehditler savurdu

Antibiyotik yazmayan doktora saldırdı, tehditler savurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.