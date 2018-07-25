Atatürk heykeline saldırı iddiası

Adana'da Valiliğinden, Çukurova Belediyesi önündeki Atatürk heykeline saldıran kişinin, Suriyeli olmadığını bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada 12 Temmuz'da Atatürk heykeline saldıran şüphelinin Suriyeli olduğu ve gözaltına alınmadığı şeklindeki iddiaların yer aldığı belirtildi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Atatürk heykeline saldırı olduğu bilgisi üzerine, olaya ilk müdahaleyi yapan belediye görevlilerinin hemen akabinde Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı görevli personel, şahsı zor kullanmak suretiyle etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştır. Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi olayı gerçekleştiren şüphelinin Suriye uyruklu olmadığı tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şüphelinin Mardin-Artuklu nüfusuna kayıtlı R. K. (37) olduğu belirlenmiştir. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."
Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!
Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum
210 yıllık mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!
Yunanistan'daki yangının tanıkları felaketi anlattı
Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Yanmak istediler başları yandı!
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum