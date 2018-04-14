Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nun kapatılmasına çocuklardan tepki

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nun kapatılmasına sporcu ve veliler tepki gösterdi.

Eskişehir’de 1985 yapımı Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu, geçtiğimiz günlerde kapatıldı. Sebep olarak ise, fiziki sıkıntılar gösterildi. Birçok sporcu ve velileri ise basın açıklamasıyla duruma tepki gösterdi.

Basın açıklamasını gerçekleştiren antrenör ve sporcu velisi Hümeyra Güleçyüz, havuz kulvar ücretlerinin yüzde 400 arttırıldığını ve kulüp kontenjanlarının her geçen yıl daha da azaldığını ifade etti. Güleçyüz yaptığı açıklamada, "Havuzu kapatma gerekçesi olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin havuz hakkındaki olumsuz raporu gerekçe gösterilmiştir. 1 Nisan Pazar günü saat 19.00’da ‘Havuz tadilat dolayısıyla kapatılmıştır’ duyurusunun havuz girişine asılması talimatı verildi" dedi.

Basın açıklaması sonrası grup tarafından sık sık ‘havuz kapatılamaz’ ve ‘Türkiye uyuma, sporcuna sahip çık’ sloganları atıldı.