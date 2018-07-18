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Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Atatürk Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, köprü 00.30-04.30 arasında trafiğe kapalı olacak.

Vatandaşlar, Atatürk Köprüsü'ne alternatif olarak Yeni Galata Köprüsü'nü kullanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Köprüsü Bakım-onarım çalışmaları

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