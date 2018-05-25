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Atatürk Köşkü 44 bin turisti ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü'nü yılın 4 aylık döneminde 44 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret etti - Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: - "Yaz turizm sezonuyla müzemize gelen turist sayımızın katlanarak artmasını ve sezonun iyi geçmesini bekliyoruz"

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nü bu yılın ocak-nisan döneminde 44 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un yeni turizm sezonuna güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.

Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin, Trabzon'a yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Gümrükçüoğlu, Atatürk Köşkü'nün de kente gelen turistlerin şehir merkezinde en çok ziyaret ettikleri mekanların başında geldiğini bildirdi.

- "Ziyaretçi potansiyelimiz oldukça iyi gidiyor"

Gümrükçüoğlu, Atatürk Köşkü'nün turizm potansiyelinin sürekli arttığına dikkati çekerek, "Atatürk Köşkü'müzü yılın 4 aylık döneminde 44 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaretçi potansiyelimiz şu an itibarıyla oldukça iyi gidiyor. Yaz turizm sezonuyla müzemize gelen turist sayımızın katlanarak artmasını ve sezonun iyi geçmesini bekliyoruz. Bu yönde de belediye olarak turizme dönük her türlü çalışmaya destek vermek için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Turistlerin memnuniyetini önemsediklerini de belirten Gümrükçüoğlu, "Trabzon'da turizm gerçekten çok önemli bir potansiyel. O nedenle var olan potansiyelimizi artırmak için çabalıyoruz. Amacımız gelen turistin kentten memnun olarak ayrılmasını sağlayarak, memnuniyet oranı yüksek bir Trabzon oluşturmak." dedi.

- Atatürk Köşkü

Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'da tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

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atatürk köşkü Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Trabzon

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