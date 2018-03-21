Atatürk Kültür Merkezi yükseliyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in görev dönemi boyunca Çankaya’ya kazandırdığı eserler arasında en büyük yatırım özelliğini taşıyan Atatürk Kültür Merkezi’nin yapımı hızla devam ediyor. Türkiye’nin ikinci, Başkent Ankara’nın ise en büyük kültür merkezi olacak AKM, 22 bin 500 metrekarelik alan üzerine Çankaya’nın en değerli bölgelerinden Mustafa Kemal Mahallesi’nde inşa ediliyor.

Eser yapı niteliğindeki AKM’yi Çankaya’ya kazandırmaktan gurur duyduklarını ifade eden Başkan Alper Taşdelen, “Başkentimize değerli bir eser kazandırmanın yanı sıra kültür merkezinin ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyacak olmasından büyük bir onur duyuyorum” dedi.

Sadece Çankaya için değil, Ankara ve Türkiye için değer olacak

Çankaya’nın Başkentte kültür sanatın nabzını tuttuğunu ve bu tür etkinliklerin büyük bir kısmının Çankaya Belediyesinin merkezlerinde yapıldığını vurgulayan Taşdelen, “Cumhuriyetimiz aynı zamanda bir Kültür Devrimidir. Çankayamız ise bu kültür devrimine hem öncülük etmiş hem de ülkemizde kültür ve sanatın gelişimine en büyük katkıyı sağlamıştır. Bu tarihi rolünün devamı, sorumluluğu ile Çankaya’da hem yeni kültür merkezleri inşa ettik, ediyoruz hem de çok değerli kültürel ve sanatsak etkinliklere destek veriyor, ev sahipliği yapıyoruz. Ancak geldiğimiz noktada Çankaya’da büyük bir kültürel atılıma ihtiyaç olduğunu hissettik. Bir taraftan yeni eserler kazandırdık bir taraftan Ankara’nın eksikliğini kapatmaya çalıştık. Atatürk Kültür Merkezi işte bu büyük atılımın en önemli yapı taşıdır. Kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediğimiz Merkez, Ankara tarihinin en büyük kültür sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapacak. Bu eser sadece Çankaya için değil, Ankara ve Türkiye için çok büyük bir değer olacaktır" diye konuştu.

Uluslararası mimari örneklerden hareketle, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlanan merkez, akustiğiyle dünya standartlarına sahip olacak. Bin ve 500 kişilik iki salondan oluşacak Atatürk Kültür Merkezi, galeri kullanımlı fuayesiyle de önemli sergilere ev sahipliği yapacak. Merkez, planlanan 250 araçlı otopark ile de misafirlerine kolaylık sağlayacak.