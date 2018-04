Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Huzurumuzu bozmak isteyenlere, Türkiye’de bunların varlığı varsa onlara orayı zindan ederiz" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde Ağrı Tanıtım Günleri başladı. Ankara’da ilk kez gerçekleşen 4 gün sürecek olan Ağrı Tanıtım günleri, siyasetçiler ve birçok Ağrılı vatandaşın katılımıyla açılışı gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisiyle başlayan programda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ’’Türkiye içerisinde barındırmış olduğu kültürel çeşitliliğiyle, farklılıklarıyla tam bir güç ortağı. Eğer barışın, huzurun, kardeşliğin, bilincini tam olarak idrak etmezsek, gerçekten bizi sürüklemek istedikleri bu kaotik ortama sürüklenirsek bugünleri mumla ararız. Biz devlet olarak, hükümet olarak bu ülkede huzuru, barışı muhafaza etmek için her türlü adımı atmaya karar verdik ve bu kararlığımız ve azmimizi her zaman göstermeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

“Eğer biz sendelersek, oradakiler yıkılır. Bunun için birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek zorundayız’’

Çavuşoğlu, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, ’’Huzurumuzu bozmak isteyenlere, Türkiye’de bunların varlığı varsa onlara orayı zindan ederiz, Afrin’de, Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi derslerini vermeye devam ederiz. Birlik ve beraberlik gerçekten çok önemli. Bugün orada masumları öldürenlerin aslında birilerinin maşası olduğunu artık çok net bir şekilde görüyoruz. Peki, perde arkasındakiler niye bunu yapıyor? Niye biliyor musunuz? Bizden 100 yılın hesabını görmek için. 100 yıl önce Anadolu coğrafyasından bizi sürmek isteyenler, bizim birlik ve beraberlik içerisinde yurdun dört bir yanında bir araya gelerek onları bu coğrafyasından sürdüğümüz için, işte o günün intikamını ve düşmanlığını bu defa çevremizdeki bu farklılıklar üzerinden bizi hırpalamaya çalışıyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bugün kalkınmaya yardım adı altında o coğrafyalara gidenler, sadece o coğrafyayı sömürmek ve istismar etmek için gitmişlerdir. Türkiye oraya elini uzatırken tek bir amaçla uzatıyor. Mağdurun ve mazlumun ahının alınması, kardeşlik ve barışın sürmesi için uzatıyor. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz sadece Türkiye coğrafyasına sığdıracak bir sorumluluk değildir. Eğer biz sendelersek, oradakiler yıkılır. Bunun için birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek zorundayız’’ açıklamalarında bulundu.

Eskişehir Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği (ESAĞDER) Başkanı Mehmet Şerif Karaca ise, ’’Eskişehir’de 35 bin Ağrılı hemşehrilerimiz var. Bugün Ağrı günlerinin açılışına geldik. Ankara’daki vatandaşlarımızla kaynaşmak için burada bulunuyoruz. Halkımızla bütünleşmek, aynı zamanda sorunlarını yakinen bilmek, hemşehrilerimize her nerede olurlarsa olsunlar yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiş bir program. Bizler de onun için katıldık. Katılım çok yüksek oldu. Biz Ağrılı olmamıza rağmen Eskişehirli hissediyoruz, bütünlemiş insanlarız. Onun için yalnız Ağrılılar değil, herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Programda Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nuri Aydemir, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ağrı Valisi Süleyman Elban, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da yaptıkları konuşmada Ağrı’nın güzelliklerine değinerek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Programda Eyvan Folklor ve Gençlik Kulübü Derneği de dans gösterisi düzenledi.