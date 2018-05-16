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Atatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

İzmir'in en eski okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü Selamettin Demirhan'dan Milli Eğitim Bakanlığı'nca olaya ilişkin bilgi notu istendi. Demirhan, bilgi notunda, "Yaşananlar ve yapılanlar tarafıma yöneltilen karalama girişimi, şahsiyetimi yıpratmaya yönelik faaliyet" dedi. Ünlü spiker Fatih Portakal müdüre "Maalesef bu kişinin elini sıktım" diyerek tepki göstermişti.

Cumhuriyet'in haberine göre Atatürk Lisesi'ndeki krizde yeni gelişme yaşandı. CHP'li Mustafa Balbay olayı Meclis'e taşıdı. Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir Atatürk Lisesi müdürü Selamettin Demirhan’ı derhal görevden alması gerektiğini vurguladı.

Lisede 13 Mayıs Pazar günü, 12'nci sınıf öğrencilerinin mezuniyet programında kep atma töreni sırasında geleneksel olarak Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istendi. Okul müdürü, iddiaya göre, 'siyasi gösteri' olarak kabul edip, marşın okunmasına izin vermedi. Öğrenciler ise tören sırasında okul müdürünün bu kararına uymadı ve marşı söylemeye başladı.

Bunun üzerine öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle farklı şarkılar çalındı. Bu sırada, öğrenciler ile velileri de cep telefonlarının kamerasıyla kayıt yaptı. Görüntülere göre, okul müdürü Selamettin Demirhan, "Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem" dedi.

Yaşananlara öğrenciler ile veliler tepki gösterirken, bazıları kürsüye yürüdü. Bir veli, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin" dedi. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da paylaşılınca, tepkilere neden oldu.

Demirhan'ın, "Yaşananlar ve yapılanlar tarafıma yöneltilen karalama girişimi, şahsiyetimi yıpratmaya yönelik faaliyet" dediği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
izmir atatürk lisesi Selamettin Demirhan fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kraldan çok kralcı var ülkede bir öğretmen olarak tiksiniyorum böyle adamlardan.
atatürk lisesi tamam konudan ayrı olarak merak ediyorum soy adı kanunu 1934 te cumhuriyetten önce açılan okulun ilk adı ne imiş acaba ? mustafa kemal atatürk e saygımız sonsuz.
izmir marşı onuncu yıl marşı nasıl siyasi bir marş olabilir müdür bozuntusu kardeşim, hemde senin gibileri Atatürk lisesine müdür atayanlar ne amaç güttüler, acaba Atatürk sevgisini yok edeceklerini mi sandılar, şunu iyi anlasınlar sizlerin Atatürke yaptığınız hakaret saygısızlık bizlerin Atatürke olan sevgimizi saygımızı katlayarak daha da sevmemizi sağlıyorsunuz bunu bilin.
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